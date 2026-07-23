ترامب يتوعد إيران بـ"عقاب عسكري شديد" ويحملها مسؤولية هجمات الحوثيين على السفن السعودية

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستحمل طهران المسؤولية المباشرة عن أي هجمات مستقبيلة تشنها جماعة الحوثي في اليمن، مهدداً بشن "عقاب عسكري كبير" ضد الطرفين.

وفي منشور له عبر منصته "تروث سوشيال" (Truth Social)، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة كانت قد شنت هجوماً قوياً قبل عام ضد الحوثيين رداً على تدخلهم في حركة التجارة العالمية واستهداف السفن، لافتاً إلى أن الجماعة تصرفت "بمسؤولية وبشكل ذكي" منذ ذلك الحين وخلال الصراع مع إيران، إلا أنها عادت للتصعيد مجدداً.

وجاء هذا التحذير بعد تقارير عن استهداف الحوثيين لسفينتين سعوديتين ليلة أمس. وأعرب ترامب عن "خيبته" من هذا السلوك الجديد، قائلاً: "للأسف، لقد بدأوا مجدداً باستهداف سفينتين سعوديتين الليلة الماضية. أرجو أن يعتبر هذا المنشور بمثابة إنذار؛ فإذا تكرر هذا الأمر، ستحمل الولايات المتحدة إيران المسؤولية، باعتبار أن الحوثيين وكلاء وتابعين لها".

وشدد الرئيس الأمريكي في ختام منشوره على أن أي تصعيد إضافي سيواجه برد فعل حاسم، حيث سيتم إلحاق "عقاب عسكري كبير بإيران، وبالطبع بالحوثيين أنفسهم"، مشيراً إلى أنهم كانوا حتى هذه اللحظة يتصرفون "باحترافية"، لكن استئناف الهجمات سيغير قواعد التعامل معهم.