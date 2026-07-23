مخاوف من محاولات لنقل البطاقات التموينية لمواطنين عرب إلى كركوك

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تعرب الأطراف الكوردستانية في كركوك عن قلقها البالغ إزاء أنباء تتحدث عن محاولات لنقل البطاقات التموينية الخاصة بمواطنين من محافظات عراقية أخرى إلى محافظة كركوك، معتبرةً ذلك تهديداً لديموغرافية المدينة ومسعىً ضمن عمليات "التعريب"، في حين يؤكد مسؤولو لجنة المادة 140 عزمهم على التصدي لهذه المحاولات والحد منها.

وعلى خلفية تداول أنباء حول نقل البطاقات التموينية لمواطنين من وسط وجنوب العراق إلى محافظة كركوك، أجرت مؤسسة "كوردستان 24" متابعة لهذا الملف. ورفض مدير قسم البطاقة التموينية في كركوك، طلال عمر، في تصريح له، التعليق على هذا الموضوع، مشيراً إلى أن هذا الأمر مرتبط بلجنة المادة 140. وفي الوقت ذاته، لم يتمكن مدير مكتب المادة 140 في كركوك، كاكە رەش صديق، من الإدلاء بتصريح حول المسألة بسبب عارض صحي.

من جانبه، صرح رئيس لجنة المادة 140 في مجلس محافظة كركوك، عبد الله ميرويس، لـ "كوردستان 24"، بأنهم أجروا متابعة دقيقة على مدار عدة أيام لموضوع نقل البطاقات التموينية لمواطني وسط وجنوب العراق إلى كركوك، مؤكداً أنهم لم يحصلوا حتى الآن على أي وثيقة رسمية تثبت ذلك.

وأشار رئيس لجنة المادة 140 إلى أنه وفقاً للقانون، يجب أن يتم أي إجراء لنقل البطاقة التموينية بموجب كتاب رسمي صادر عن لجنة المادة 140، إلا أن مكتب اللجنة أكد عدم إصداره أي كتاب بهذا الخصوص لأي شخص. وأضاف ميرويس: "هذا يمثل خطراً كبيراً، وسنمنع بكل الوسائل مثل هذه المحاولات الرامية للتعريب".

ومنذ مدة، تتردد أنباء تفيد بأن وزارة التجارة العراقية، ومن خلال نظام إلكتروني، قد أتاحت الفرصة لنقل البطاقات التموينية لمواطني محافظات الوسط والجنوب إلى كركوك. وقد أثار هذا الأمر قلق القوى الكوردستانية التي كثفت جهودها لمنع هذه الخطوة، كونها تُعد محاولة خطيرة لتغيير ديموغرافية كركوك.