مجلس وزراء إقليم كوردستان یصدر أمراً بترقية أكثر من 700 ضابط في قوى الأمن الداخلي

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت رئاسة ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أمراً ديوانياً يقضي بترقية مئات الضباط المنسوبين إلى ملاك وزارة الداخلية/ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وذلك استناداً إلى الأمر الإقليمي الصادر عن رئاسة الإقليم وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

ويشمل القرار، الذي يحمل الرقم (2226)، ترقية (729) ضابطاً من مختلف الرتب، تبدأ من رتبة (عميد) للمنتسب "أوميد زرار فتح الله عمر" (التسلسل 1)، وصولاً إلى رتبة (ملازم) للمنتسب "توانا صباح محمد عزيز" (التسلسل 729)، وذلك ضمن جدول ترقيات تموز الخاصة بمنتسبي قوى الأمن الداخلي.

ووفقاً لنص القرار، فإن هذه الترقية تأتي استناداً إلى المادة (10) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل، كما تضمن القرار تثبيت تدوير الخدمة لعدد من الضباط المذكورين في القوائم الملحقة لضمان استحقاقاتهم في الرتب المستقبلية.

وأكدت رئاسة الديوان، بتوقيع رئيسها الدكتور أوميد صباح، أن هذا الأمر يدخل حيز التنفيذ ويتم العمل به من تاريخ صدوره، لضمان الحقوق القانونية والإدارية للضباط المشمولين بالترقية.