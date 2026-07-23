العراق وإيران يوقعان اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد خلال زيارة الزيدي لطهران

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أربيل (كوردستان24)- أشرف رئيس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس 23 تموز/یولیو 2026، على توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين العراق وإيران، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها الزيدي إلى طهران، وفقاً لما أوردته وكالات الأنباء الرسمية.

وشملت مذكرات التفاهم الموقعة ملفات الخارجية والمالية والاقتصاد، بالإضافة إلى قطاع الطاقة.

وكانت الزيارة التي بدأت صباح اليوم قد شهدت عقد مباحثات رسمية بين الجانبين، تناولت عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.





المصدر: واع