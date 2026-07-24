مدير مطار أربيل الدولي: الرحلات الجوية مستمرة ولم تتأثر بالهجمات المسيّرة

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أربيل (كوردستان24)- أكد مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، اليوم الجمعة 24 تموز 2026، استمرار حركة الملاحة الجوية في المطار بشكل طبيعي، نافياً توقف الرحلات إثر الهجمات التي شهدتها المنطقة فجر اليوم.

وقال هوشيار في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن الهجمات التي نفذت بطائرات مسيرة في وقت مبكر من صباح اليوم لم تترك أي تأثير على جدول الرحلات الجوية، مشدداً على أن "الرحلات تسير بانسيابية تامة ولم تتعرض لأي تأخير أو إلغاء".

وكانت منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي قد تصدت، فجر اليوم الجمعة، لست طائرات مسيرة مفخخة في سماء مدينة أربيل، حيث تمكنت من اعتراضها وتدميرها جميعاً بنجاح، دون تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية.