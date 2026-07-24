طهران تعلن استهداف قواعد أمريكية في البحرين والأردن

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، تنفيذ ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية يستخدمها الجيش الأمريكي في مملكة البحرين والمملكة الأردنية، وذلك في تصعيد جديد يأتي رداً على ما وصفته طهران بـ"الموجة الأخيرة" من الهجمات الأمريكية التي استهدفت الأراضي الإيرانية على مدار 13 ليلة متتالية.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني بياناً للجيش أكد فيه استخدام مسيّرات انقضاضية من طراز "آرش" في مهاجمة قاعدة "عيسى الجوية" بالبحرين، مشيراً إلى أن القصف استهدف صوامع، ومستودعات معدات ضخمة، وخزانات وقود، بالإضافة إلى ثكنات تابعة للقوات الأمريكية. وفي السياق ذاته، أفادت مراسلة وكالة "فرانس برس" في المنامة بسماع دوي انفجار وتفعيل صافرات الإنذار في البلاد صبيحة اليوم.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت طهران استهداف قاعدة "الأزرق" في الأردن، مؤكدة أن الهجوم طال حظائر طائرات ومرافق صيانة وثكنات عسكرية. وفي حين لم ترد تقارير رسمية من الجانب الأردني تؤكد وقوع هذه الضربات حتى ساعة إعداد هذا الخبر، جددت إيران موقفها باعتبار أي منشأة في الشرق الأوسط تُستخدم منطلقاً للهجمات ضدها "هدفاً مشروعاً" لقواتها.