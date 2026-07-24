الدفاعات الجوية تحبط هجوماً بـ 6 طائرات مسيرة استهدف مدينة أربيل

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أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل "كوردستان 24" في أربيل، اليوم الجمعة 24 تموز 2026، بتدمير ست طائرات مسيرة مفخخة في سماء المدينة خلال ساعات الصباح الباكر.

وذكر المراسل أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوات التحالف الدولي تمكنت من اعتراض وتدمير المسيرات الست قبل وصولها إلى أهدافها.

يُشار إلى أن أربيل قد تعرضت خلال الأيام القليلة الماضية لسلسلة من الهجمات المماثلة عبر طائرات مسيرة، إلا أن الدفاعات الجوية نجحت في التصدي لها جميعاً وإسقاطها.