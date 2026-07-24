تركيا: حراك مرتقب لـ (DEM Party) لبناء توافق برلماني حول عملية السلام

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المتحدثة باسم حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Party)، عائشة غول دوغان، اليوم الجمعة (24 تموز/يوليو 2026)، وصول التحضيرات الخاصة بـ "قانون الإطار لعملية الحل" إلى مراحلها النهائية.

مؤكدة أن التنظيم التشريعي هو الضمانة الأساسية لإبعاد ملف السلام عن المزايدات السياسية والدعاية.

ونفت دوغان، في مؤتمر صحفي تناول مستجدات "عملية السلام والمجتمع الديمقراطي" وزيارة وفد حزبها إلى سجن إمرالي، الشائعات التي تحدثت عن تقديم "مسودة حل جاهزة" لزعيم العملا الكوردستاني عبد الله أوجلان.

مشيرة إلى أن اللقاءات الأخيرة أنهت الأنباء غير الدقيقة، مؤكدة عدم مشاركة أي مسودة مكتوبة مع القوى السياسية حتى اللحظة.

وأوضحت المتحدثة باسم الحزب أن "قانون الإطار" يستهدف نقل عملية الحل من مجرد الاعتماد على "الإرادة السياسية" إلى مرحلة التثبيت القانوني والمؤسسي.

مشيرة إلى أن الهدف هو حشد توافق سياسي عريض داخل القبة البرلمانية لتبديد أي غموض يحيط بالعملية.

إلى ذلك، كشفت دوغان عن عزم الرئاسة المشتركة للحزب إطلاق جولة دبلوماسية مكثفة اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، تشمل عقد لقاءات مع كافة الكتل النيابية في البرلمان التركي، بمختلف أطيافها الممثلة للحكومة والمعارضة.

واختتمت دوغان تصريحها بالتأكيد على أن الملف يرتبط بمصير وصالح 86 مليون مواطن لتأسيس دولة حرة وديمقراطية.

مشددة على أن الإصلاح القضائي وحرية التعبير يُعدان جزءاً لا يتجزأ من العملية للوصول إلى إنهاء العنف وتمكين السياسة الديمقراطية.