مصرع طفل وإصابة 5 من عائلة واحدة بانفجار أسطوانة غاز في رانية بمحافظة السليمانية

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أربيل (كوردستان 24)- أدى انفجار أسطوانة غاز داخل منزل في قضاء رانية إلى مصرع طفل وإصابة خمسة من أفراد عائلته بجروح متفاوتة.

ووقع الحادث اليوم الجمعة (24 تموز/يوليو 2026) في قرية "ديري" التابعة لناحية "سركپكان".

وأكدت المديرية العامة للصحة في إدارة رابرين المستقلة، في بيان رسمي، أن الانفجار أسفر عن وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، فيما يتلقى خمسة مصابين آخرين من الأسرة نفسها العلاج، وتوصف الحالة الصحية لثلاثة منهم بـ "الحرجة".

وأفاد مراسل كوردستان 24 بأنه تم نقل المصابين بدايةً إلى مستشفى رانية التعليمي لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن يتم تحويلهم إلى مستشفيات مدينة السليمانية لشدة حروقهم وإصاباتهم.

ونقلت كوردستان24، عن أحد أهالي المنطقة الذين شاركوا في عمليات الإنقاذ قوله: سمعنا دوي انفجار قوي، وعند وصولنا للموقع كانت النيران مشتعلة، حيث عملنا على إخمادها ونقل الأطفال والمصابين الملقين قرب مدخل المنزل إلى المستشفى بأسرع وقت.

يُذكر أن حوادث انفجار أسطوانات الغاز تتكرر سنوياً في منازل ومؤسسات الإقليم، وتخلف ضحايا ومصابين نتيجة غياب أو إهمال معايير السلامة والوقاية.