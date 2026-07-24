الولايات المتحدة تصدر تحذيراً لرعاياها في العراق

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أربيل (كوردستان 24)- أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الجمعة (24 تموز/يوليو 2026)، تحذيراً أمنياً للمواطنين الأمريكيين، في ظل ما وصفته بتصاعد التوترات المعقدة والاحتمالات المفتوحة للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

ودعت البعثة الدبلوماسية الأمريكية رعاياها المقيمين أو المتواجدين في المنطقة إلى توخي أعلى درجات الحذر واليقظة، مع الاستعداد لمواجهة أي اضطرابات محتملة في حركة السفر، بما في ذلك التغييرات الطارئة على الرحلات وإغلاقات المجال الجوي التي أعلنت عنها بعض شركات الطيران في المنطقة.

كما حثت المواطنين الأمريكيين المتواجدين خارج المنطقة على إعادة النظر في خطط سفرهم إلى الشرق الأوسط أو العبور من خلاله في الوقت الراهن.

وأشار البيان الأمني إلى تعرض منشآت دبلوماسية ومصالح أمريكية لاستهدافات سابقة، موضحاً وجود مخاطر قائمة قد تستهدف المصالح والمؤسسات والشركات التابعة للولايات المتحدة أو مواطنيها في المنطقة وخارجها.

ووجهت السفارة تعليماتٍ للمواطنين الأمريكيين داخل العراق بضرورة رفع مستوى الجاهزية الشخصية، ومتابعة التطورات عبر وسائل الإعلام المحلية، مع الالتزام التام بتوجيهات السلطات الأمنية المحلية، والبحث عن مأوى آمن وتجنب المقذوفات أو الحطام المتساقط في حال حدوث أي طارئ أمني.