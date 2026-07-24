ترامب: بكين وموسكو تعهّدتا رسمياً بعدم بيع الأسلحة لإيران

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة (24 تموز/يوليو 2026)، أن القوتين العظميين، الصين وروسيا، لن تشاركا في تسليح إيران، كاشفاً عن تعهدات رسمية تلقاها من نظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين في هذا الشأن.

وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث": إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغه خلال لقائهما الأخير في بكين بأن بلاده ولحساب الشركات الصينية كافّة، لن تبيع أو تزود طهران بالأسلحة تحت أي ظرف.

معرباً عن ثقته التامة بهذا التعهد.

وعلى صعيد الموقف الروسي، أوضح ترامب أن الرئيس فلاديمير بوتين قدم تعهداً مماثلاً بعدم بيع الأسلحة لإيران رغم استمرار الحرب في أوكرانيا.

مشيراً إلى أن بوتين يدرك طبيعة مبيعات السلاح الأمريكية الموجهة لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وجدد ترامب تحذيره الشديد لبكين وموسكو من مغبة الإخلال بهذه التعهدات أو الانخراط في النزاعات العسكرية المرتبطة بإيران.

مؤكداً أن أي خطوة من هذا النوع ستنعكس بعواقب وخيمة ولن تصب في مصلحة البلدين.

تأتي هذه التصريحات تزامناً مع إعلان ترامب أمس الخميس عن قمة مرتقبة ستجمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته الرسمية المقرر إجراؤها للعاصمة واشنطن في 24 أيلول/سبتمبر المقبل.