قاليباف والزيدي يؤكدان أهمية التنسيق الثنائي لتعزيز الاستقرار في المنطقة

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أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، مع رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، ملفات التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها وفد عراقي رفيع المستوى إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، اليوم الجمعة (24 تموز/يوليو 2026)، بأن اللقاء الذي عُقد يوم أمس الخميس شدد فيه قاليباف على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

مشيراً إلى أن التنسيق بين طهران وبغداد يسهم في تعزيز استقرار المنطقة ومعالجة العديد من القضايا المشتركة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، على الشراكة والمصير المشترك بين البلدين، مشيراً إلى حرص بغداد على تطوير أطر التعاون في مختلف المجالات.

تأتي هذه المباحثات عقب لقاء جمع الزيدي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أثمر عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية في مجالات التنمية الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين.