الدفاعات الجوية للتحالف الدولي تُسقِط طائرة مسيرة في سماء أربيل

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أربيل (كوردستان 24)- أسقطت الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي، في حدود الساعة 3:20 من بعد ظهر اليوم السبت (25 تموز/يوليو 2026)، طائرة مسيّرة في سماء مدينة أربيل، في هجوم جديد يتزامن مع تصاعد الاستهدافات الجوية للمنطقة.

يأتي هذا الحادث غداة اعتراض قوات التحالف خمس طائرات مسيّرة أخرى في سماء أربيل يوم الجمعة (24 تموز/يوليو)، أُطلقت من أطراف مدينة الموصل من قبل جماعات مسلحة خارجة عن القانون، دون أن تسفر تلك الهجمات عن تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

ورغم عدم وقوع أضرار، إلا أن هناك استمرار المخاطر التي تشكلها هذه الجماعات على أمن الإقليم واستقراره.

وكرر المسؤولون في إقليم كوردستان مطالباتهم للحكومة الاتحادية في بغداد لاتخاذ إجراءات حازمة ولجم نفوذ الجماعات المسلحة لإيقاف هذه الهجمات، في وقت لا تزال فيه الجهود الحكومية للحد من تحركاتها غير كافية.