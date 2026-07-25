قتلى وجرحى في حادث سير مروّع على طريق دمشق- دير الزور

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أربيل (كوردستان 24)- قُتِل وأصيب عشرات الأشخاص بحادث اصطدام حافلتين قرب منطقة السخنة على طريق دمشق - دير الزور، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي السوري.

وذكرت الفضائية السورية، نقلاً عن وزارة الصحة "وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين في حصيلة أولية لاصطدام حافلتي ركاب على طريق دمشق - دير الزور بين منطقتي السخنة وتدمر".

وأوضحت وزارة الداخلية أن الحادث وقع بين "حافلة تقل عددا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية"، بدون أن تفيد عن عدد الضحايا في صفوف قواتها.

من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحادث ناجم عن تصادم حافلتين، إحداهما كانت تقل عناصر من القوات الحكومية (أمن البادية)، مما أسفر عن اشتعال النيران في إحدى الحافلتين.

مضيفاً أن عمليات الإسعاف واجهت تحديات كبيرة بسبب بعد أقرب نقطة طبية عن موقع الحادث بمسافة تصل إلى نحو 50 كيلومتراً، مما استدعى إطلاق نداءات عاجلة لتوفير الدعم الجوي لنقل الجرحى.

وأرسلت وزارة الدفاع عدداً من الطائرات المروحية للمشاركة في عمليات الإخلاء الطبي للمصابين والضحايا ونقلهم إلى مشفى حمص العسكري، نظرًا لخطورة بعض الحالات وللتغلب على الصعوبات التي تواجه فرق الإسعاف في المنطقة الصحراوية، وفق وكالة سانا.

وأفاد مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في دير الزور بأن الطواقم الطبية نقلت حتى اللحظة 5 وفيات و37 إصابة إلى مدينة تدمر، مؤكداً أن عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة في موقع الحادث.