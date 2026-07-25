حرائق الغابات تأتي على 98 ألف هكتار من الأراضي في فرنسا

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز السبت أن حرائق الغابات أتت على نحو 98 ألف هكتار في أنحاء فرنسا منذ بداية السنة الجارية، معتبرا ذلك رقما "غير مسبوق".

وقال "لا تزال هناك حرائق عدة في أنحاء البلاد خارجة عن السيطرة حتى الآن"، وفق ما نقلته فرانس برس.

مشيراً على وجه الخصوص الى الحرائق في منطقتي جيروند ولاند في جنوب غرب البلاد، والتي اضطرت السلطات الى إجلاء نحو 200 ألف شخص.

وكان النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات (EFFIS) قد أعلن أن الحرائق في فرنسا أتت على مساحات قياسية منذ بداية العام 2026، بلغت نحو 69 ألفا و473 هكتارا، مقارنة بالرقم القياسي السابق (أكثر من 66 ألفا و300 هكتار بقليل) العائد الى 2022.

وعلى عكس 2022، رصد نظام المعلومات الأوروبي أيضا حرائق غابات هائلة في شباط/فبراير 2026، وهو شهر يُعتبر تقليديا فترة لعمليات الحرق المُتحكم فيها (إزالة الأعشاب والشجيرات بالنار) والحرائق المُفتعلة من رجال الإطفاء لتطهير الغابات.

ويُعدّ الشهر الجاري أيضا أسوأ أشهر تموز/يوليو في البر الرئيسي الفرنسي منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2006.