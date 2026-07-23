افتتاح مهرجان صيفي في أربيل بمشاركة واسعة للنساء والشباب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- افتُتح مساء اليوم الخميس 23 تموز/يوليو 2026، مهرجان صيفي نظمته رئاسة بلدية أربيل في حديقة سامي عبد الرحمن، بحضور وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، ورئيس بلدية أربيل كارزان عبد الله، إلى جانب عدد من المسؤولين والمديرين.

ويهدف المهرجان، الذي يستمر لعدة أيام، إلى توفير فرص عمل للشباب والنساء، ولا سيما من خلال دعم أصحاب المهن والمشاريع الصغيرة، حيث جرى تخصيص أكثر من 200 موقع لمختلف الأنشطة والمهن في حديقة سامي عبد الرحمن، لعرض المنتجات والأعمال المتنوعة واستقطاب الزوار من داخل إقليم كوردستان وخارجه.

وتجولت الشخصيات المشاركة في مختلف أقسام وأجنحة المهرجان، مؤكدة دعمها الكامل لتوفير التسهيلات والتعاون اللازمين لاستمرار هذا المهرجان وتنظيم فعاليات مماثلة في المستقبل.

وشهد المهرجان مشاركة واسعة وفاعلة للنساء، حيث عرضت العديد منهن منتجاتهن وأعمالهن اليدوية والعلامات التجارية الخاصة بهن، إلى جانب مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات، في خطوة تهدف إلى دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتشجيع المشاريع والمنتجات المحلية.