هيئة النزاهة تضبط مسؤولاً في كركوك متلبساً بتلقي رشوة مقابل إنجاز معاملة

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أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني في هيئة النزاهة بمحافظة كركوك، اليوم، بإلقاء القبض على أحد المسؤولين الإداريين في المحافظة، بتهمة طلب وتسلُّم مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إنجاز معاملة لأحد المواطنين وتقديم تسهيلات إدارية.

وقال المصدر لـكوردستان24، إن عملية الاعتقال جاءت بعد جمع معلومات وشكاوى بحق المتهم، الذي يشغل منصباً إدارياً في محافظة كركوك، إثر اتهامه بطلب مبلغ مالي من أحد المواطنين مقابل تسريع إنجاز معاملته.

وأوضح المصدر أن العملية نُفذت بعد استحصال الموافقات القانونية والقضائية اللازمة، حيث نصبت قوة من هيئة النزاهة كميناً محكماً، وألقت القبض على المتهم بالجرم المشهود أثناء تسلّمه المبلغ المالي.

وأضاف أن عملية الضبط جرت مدعومة بالأدلة، فيما أُحيل المتهم إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وفقاً للقانون.