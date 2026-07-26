الرئيس بارزاني يستقبل القنصل العام لكوريا الجنوبية في أربيل

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أربيل (كوردستان 24) –استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد، 26 تموز 2026، السيد أون غيو شيم، القنصل العام لكوريا الجنوبية في أربيل.

وخلال اللقاء، أعرب القنصل العام لكوريا الجنوبية عن سعادته بلقاء الرئيس بارزاني، معرباً عن تقديره لدوره في النضال القومي والوطني لشعب كوردستان، كما سلّط الضوء على أوجه الشبه بين نضال وصمود الشعب الكوري وشعب كوردستان، مؤكداً رغبة بلاده في تطوير العلاقات والتنسيق في قطاعي التربية والصحة والمجالات الأخرى.

من جانبه، أشار الرئيس بارزاني إلى وجود فرقة الزيتون التي تمركزت في أربيل بعد سقوط النظام السابق، معرباً عن تقديره لمهام ونشاطات تلك القوات في كوردستان، وعدّ قدومها باكورةً لعلاقات الصداقة بين شعب كوردستان وشعب كوريا الجنوبية.

وفي محور آخر من اللقاء، تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول أوضاع المنطقة، ومخاطر ظهور الإرهاب مجدداً، إلى جانب مناقشة العملية السياسية في الإقليم.