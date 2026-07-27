طقس العراق.. أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في عموم البلاد للأيام المقبلة، مشيرة إلى موجة ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة تبدأ من يوم غد الثلاثاء.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء سيكون صحواً بشكل عام مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، مؤكدة أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً طفيفاً عن الأيام السابقة في جميع المناطق.

وعن تفاصيل درجات الحرارة العظمى ليوم غد الثلاثاء، أوضح البيان أن محافظات البصرة وذي قار وميسان ستسجل أعلى معدل بواقع 47 درجة مئوية، تليها محافظات النجف، واسط، بابل، الديوانية، والمثنى بـ 45 درجة. فيما ستسجل بغداد وكركوك وكربلاء ونينوى وصلاح الدين وديالى 44 درجة، والأنبار وأربيل 43 درجة، ودهوك والسليمانية 42 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة أن استقراراً نسبياً سيشهده الطقس يومي الخميس والجمعة مع بقائه صحواً، مع ملاحظة ارتفاع طفيف إضافي في درجات الحرارة بالمنطقة الوسطى يوم الخميس، لتبقى مقاربة لمعدلاتها في بقية المناطق يوم الجمعة.