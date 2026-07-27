بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.. زاخو تطلق مشروعاً لغرس أكثر من 16 ألف شجرة بجامعتها

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت إدارة زاخو المستقلة، بالتنسيق والتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) ورئاسة جامعة زاخو، عن إطلاق مشروع بيئي وزراعي جديد يستهدف غرس أكثر من 16 ألف شجرة داخل الحرم الجامعي لتوسيع المساحات الخضراء والحد من التغير المناخي.

ووفقاً للتفاصيل التي أوردها مراسل "كوردستان 24"، ميهفان مجيد، يتضمن المشروع غرس 16 ألفاً و350 شجرة في المساحات المخصصة داخل جامعة زاخو. وتندرج هذه الخطوة ضمن الحملة الشاملة لإدارة زاخو المستقلة لزراعة مليون شجرة؛ حيث أُنجز منها غرس أكثر من 40 ألف شجرة في مرحلتها الأولى حتى الآن.

ويستمر العمل في هذا المشروع منذ عامين؛ حيث يُنفذ وفق معايير بيئية دولية. ولضمان حماية واستدامة الأشجار من الجفاف، جرى إنشاء منظومة ري حديثة ومتطورة، تحت إشراف فريق عمل وتفتيش متخصص لمتابعة حمايتها.

وتتميز المبادرة بتقديم فرص عمل للكوادر المحلية والنازحين واللاجئين في المنطقة. وفي هذا الإطار، وفرت منظمة العمل الدولية (ILO) التأمين الصحي وتأمين إصابات العمل للعمال المشاركين في المشروع؛ حيث تتكفل المنظمة بتغطية تكاليف العلاج الطبي في حالات الإصابات أو المرض أثناء العمل.

ومن المقرر تطوير موقع المشروع ليصبح غابة حديثة ومنظمة داخل حرم جامعة زاخو، تضم ممرات للمشاة، ومساحات استراحة، ومرافق ترفيهية للطلبة والمواطنين للاستمتاع ببيئة نقية وأجواء طبيعية.

وتهدف هذه الحملة البيئية إلى تحسين الواقع البيئي بزاخو، والحد من آثار التلوث والتغير المناخي لصالح المجتمع والطلبة. وتتنوع الأشجار المغروسة بين شتلات الفستق والزيتون على مساحة ممتدة تتراوح بين 80 و90 دونماً زراعياً.



