الحرس الثوري الإيراني يمنع عبور ست سفن في مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان24)- منعت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ست سفن من عبور مضيق هرمز عبر مسارات غير معتمدة من جانب السلطات الإيرانية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني الاثنين.

وذكر مراسل التلفزيون الرسمي من منطقة الخليج "الليلة الماضية، أوقفت البحرية التابعة للحرس الثوري ست سفن حاولت عبور المضيق عبر مسار غير مخصص، وأطلقت عليها طلقات تحذيرية ثم أعادتها أدراجها".

وفي وقت سابق، ذكر التلفزيون الرسمي أن إحدى السفن تورطت في "حادثة"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان الحرس الثوري أعلن السبت أنه أوقف أربع سفن حاولت عبور الجزء الجنوبي من المضيق بعد إطلاق طلقات تحذيرية.

وتفرض إيران إغلاقا فعليا على مضيق هرمز منذ بدء حرب الشرق الأوسط في أواخر شباط/فبراير.

AFP