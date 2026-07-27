مسرور بارزاني يعقد مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم حول التطورات المحلية والإقليمية

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أربيل (كوردستان24)- يعقد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ظهر اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً شاملاً.

ومن المقرر أن يُسلط رئيس الحكومة خلال المؤتمر الضوء على حزمة من الملفات الهامة، ويتناول آخر مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية على مستوى إقليم كوردستان.

كما سيتطرق المؤتمر إلى التطورات المتلاحقة على الساحة العراقية، بالإضافة إلى استعراض موقف حكومة الإقليم ورؤيتها تجاه أبرز الأحداث والمتغيرات التي تشهدها المنطقة عموماً.

ويأتي هذا المؤتمر في ظل حراك سياسي مكثف، حيث يترقب الشارع الكوردستاني والعراقي تصريحات رئيس الحكومة للوقوف على تفاصيل الملفات الحيوية والقضايا الراهنة التي تهم الرأي العام