اسماعيل بقائي: الولايات المتحدة غير معنية بمباحثاتنا مع عمان بشأن مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان24)- أكدت إيران الاثنين أن الولايات المتحدة غير معنية بالمباحثات التي تجريها مع سلطنة عُمان بشأن إدارة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي "لا صلة للولايات المتحدة بهذه المباحثات. هي مسألة ثنائية بين إيران وعُمان، وتتواصل حاليا"، مشددا على أن هذا الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة والشحن البحري "يبقى مغلقا" من قبل الجمهورية الإسلامية.

AFP