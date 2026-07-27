هلكورد شيخ نجيب: نظام جديد لمنع احتكار البنزين الحكومي وتأمين حصص وسائل النقل في سوران

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- اعتمدت إدارة سوران المستقلة نظاماً رقمياً جديداً لتوزيع البنزين الحكومي المدعوم في حدود الإدارة، بهدف تنظيم عملية التجهيز والتوزيع والحد من الازدحام على المحطات.

وصرح مشرف إدارة سوران المستقلة، هلكورد شيخ نجيب، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين 27 تموز 2026، قائلاً: "أنشأنا نظاماً لإحكام السيطرة والرقابة على عمليات دخول وتوزيع كميات البنزين المدعوم حكومياً (بسعر 750 ديناراً للتر) القادمة إلى الإدارة لمستحقيها".

وأوضح شيخ نجيب أنه جرى إصدار بطاقات إلكترونية مخصصة لمركبات النقل الجماعي (الحافلات) وسيارات الأجرة (التاكسي) لتجنيبهم الوقوف في طوابير الانتظار بالمحطات، بما يمنع إرباك حركة المواطنين ويشجع على استخدام النقل العام لتقليل الضغط الاستهلاكي.

وأشار مشرف الإدارة إلى وجود خطة لتوسيع هذا النظام الرقمي، اتساقاً مع برامج التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان للحوكمة الرقمية، مؤكداً أن تحقيق الشفافية ومنع الاحتكار يمثلان الركيزة الأساسية لهذا النظام.

وبخصوص أزمة الوقود الراهنة، لفت هلكورد شيخ نجيب إلى أن التوترات الإقليمية أثرت على أسواق الوقود والإمدادات في عموم المنطقة والإقليم، كاشفاً عن عقد اجتماع يوم أمس في وزارة الثروات الطبيعية بحضور الدوائر المعنية لإعداد حزمة قرارات وتوصيات وعرضها على رئيس الحكومة.

وكشف مشرف إدارة سوران عن عقد اجتماع رفيع المستوى اليوم الاثنين لاتخاذ القرارات الرسمية الحاسمة بشأن ملف البنزين. ويأتي هذا في وقت بدأت فيه العاصمة أربيل اليوم التوزيع التجريبي للبنزين المدعوم عبر البطاقة الإلكترونية بمعدل 40 لتراً لكل مركبة.



