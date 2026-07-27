لإنهاء أزمة البنزين.. مساعٍ برلمانية لزيادة حصة إقليم كوردستان وموافقة مبدئية من وزير النفط العراقي

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيبان شيرواني، عن تحركات برلمانية مكثفة تهدف إلى إيجاد حلول جذرية لأزمة البنزين في إقليم كوردستان، كاشفاً عن وجود تجاوب مبدئي من قبل وزارة النفط الاتحادية.

وقال شيرواني في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب العراقي ببغداد اليوم الاثنين، إن وفداً يمثل كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أجرى زيارة رسمية إلى وزير النفط العراقي، لغرض مناقشة أزمة الوقود وبحث سبل معالجتها.

وأوضح النائب أن الهدف الأساسي من الزيارة والمباحثات هو المطالبة بزيادة حصة إقليم كوردستان من النفط المخصص للاستهلاك المحلي، مشيراً إلى أن حصة الإقليم الحالية تبلغ 50 ألف برميل فقط، وهي كمية لا تسد الحاجة الفعلية.

وفيما يتعلق بنتائج اللقاء، كشف شيرواني أن وزير النفط العراقي أبدى "موافقة مبدئية" وتجاوباً إيجابياً تجاه مطلب زيادة حصة الإقليم، مستدركاً في الوقت ذاته أن "إصدار القرار النهائي بهذا الشأن يتطلب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، ليدخل حيز التنفيذ".

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي نواب إقليم كوردستان في بغداد لتأمين الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في الإقليم.