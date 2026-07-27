"قرار صادم" يبدد أحلامهم.. موظفو العقود ببغداد يحتجون ضد حرمانهم من الدراسات العليا

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أربيل (كوردستان24)- بدد قرار مفاجئ صادر عن وزارة التعليم العالي أحلام شريحة واسعة من "موظفي العقود" الطامحين لإكمال دراساتهم العليا. ورغم اجتياز هؤلاء الموظفين للامتحانات التنافسية وحصولهم على مقاعد دراسية، اصطدموا بقرار استبعادهم، ما دفعهم لتنظيم وقفات احتجاجية متكررة للمطالبة بإنصافهم والسماح لهم بمواصلة مسيرتهم العلمية.

خسائر مالية وصدمة متأخرة

ويشعر المحتجون بظلم كبير، خاصة وأن قرار الاستبعاد جاء في وقت متأخر جداً، وذلك بعد أن تكبدوا خسائر مالية وبذلوا جهوداً مضنية في استكمال متطلبات التقديم والدراسة.

وفي هذا السياق، يتحدث الموظف (بصفة عقد) علي كامل، لـ "كوردستان 24" بمرارة قائلاً: "ما تعرضت له شريحة موظفي العقود هو ظلم فادح؛ لأن الجهات المعنية لم تبلغنا بقرار المنع إلا بعد أن أنجزنا كافة الإجراءات، ودخلنا الامتحان التنافسي، واجتزنا اختبارات الكفاءة".

ويضيف كامل: "أقل موظف بيننا أنفق نحو 500 ألف دينار كرسوم وتكاليف للتقديم، لنُفاجأ ونُصدم في النهاية، وبعد نجاحنا في الامتحان التنافسي، بصدور قرار يستبعد موظفي العقود بالكامل".

أجور متدنية وشهادة للنجاة

ولا يقتصر طموح هذه الشريحة على نيل اللقب العلمي فحسب، بل يمثل الحصول على شهادتي الماجستير أو الدكتوراه طوق نجاة ودافعاً اقتصادياً مُلحاً للهروب من واقع الأجور المتدنية، أملاً في تحسين أوضاعهم المعيشية ورفع سقف رواتبهم.

ويوضح الموظف، مفيد محمد، حجم المعاناة المادية لزملائه قائلاً: "رواتب موظفي العقود قليلة جداً، فهي لا تتجاوز 300 ألف دينار عراقي في مختلف دوائر الدولة والوزارات، وهو مبلغ لا يغطي أبسط متطلبات الحياة".

ويوجه محمد مناشدة عبر التقرير قائلاً: "نطالب الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل وإيجاد حل سريع لرفع هذا الظلم عنا، والسماح لنا بإكمال دراستنا لهذا العام أسوة بباقي المقبولين".

احتجاجات مستمرة

الجدير بالذكر أن هذه الوقفة الاحتجاجية ليست الأولى التي ينظمها موظفو العقود، ولن تكون الأخيرة بحسب تعبيرهم. وتستمر مساعي هؤلاء الموظفين للضغط على وزارة التعليم والجهات المعنية بغية إلغاء قرار الاستبعاد غير المتوقع، مؤكدين تمسكهم بحقهم في التعليم والتطوير الوظيفي، لا سيما وأنهم أثبتوا جدارتهم العلمية وحجزوا مقاعدهم بجدارة عبر اجتيازهم للامتحانات التنافسية الصعبة.

تقرير: سيف علي – كوردستان24 - بغداد