رئيس الحكومة مسرور بارزاني يؤكد النأي بإقليم كوردستان عن الصراعات والاضطرابات في المنطقة

مسرور بارزاني يؤكد دعم كوردستان للحل السلمي بالمنطقة ويعرب عن ثقته بقرب انتهاء الأزمات الراهنة

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أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، النأي بإقليم كوردستان عن الصراعات والاضطرابات بالمنطقة.

واستعرض مسرور بارزاني، خلال مؤتمر صحفي، عدداً من الملفات والقضايا البارزة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وأدناه أبرز ما ورد في تصريحات رئيس الوزراء مسرور بارزاني:

"إن التوترات والأزمات التي تشهدها المنطقة لم تنتهِ بعد، وتتسبب في حالة من القلق لدى جميع الأطراف. ونحن في إقليم كوردستان نؤكد موقفنا الثابت بالدعم المطلق للحلول السلمية والدبلوماسية وإنهاء التوترات كافة".

"أوجه شكري وتقديري لشعب إقليم كوردستان؛ حيث أدرك أن الإقليم بات يتأثر بالتبعات الناجمة عن الأزمات التي تعصف بالمنطقة، ولكنني على ثقة بأن هذه الأزمات ستنتهي وتنجلي في القريب العاجل".

"إغلاق مضيق هرمز أوجد أزمة اقتصادية في المنطقة، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه التعاون والدعم لحكومة دولة رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، للتوصل إلى الحلول المناسبة".

" أوفينا بكافة التزاماتنا تجاه الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بملف الرواتب، غير أن الظروف الراهنة بالمنطقة أدت إلى انخفاض الإيرادات المحلية لإقليم كوردستان، ولذا نطالب بغداد بإعادة النظر في قرارها السابق المتعلق بتسليم مبلغ الـ 120 مليار دينار".

" أدعو الأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية إلى تفعيل برلمان كوردستان والمباشرة باتخاذ خطوات فعلية لتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم".

"سنؤمن الطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة لعموم مواطني إقليم كوردستان، والأعمال التنفيذية في 'مشروع روناكي' تسير بشكل جيد للغاية ووفق المخطط".

" أدى توقف عمليات شركة 'دانة غاز' في حقل كورمور إلى تراجع إنتاج الغاز والتجهيز الكهربائي، وسنعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على رفع وزيادة معدلات إنتاج الغاز مجدداً".

"- طالبنا الحكومة الاتحادية في بغداد بتأمين وزيادة حصة إقليم كوردستان المقررة من المشتقات النفطية والوقود".

"- يُخصص حالياً 50 ألف برميل من النفط الخو يومياً لتلبية الاحتياجات المحلية، ونطالب بغداد بتأمين الـ 70 ألف برميل المتبقية كحصة رسمية لإقليم كوردستان".

"- وجهنا وزارة الثروات الطبيعية بإعادة النظر في أسعار البنزين وضبطها، وإيجاد معالجات وحلول مناسبة لأزمة الوقود".









يتبع..