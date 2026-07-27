بلدية جمجمال: إنشاء قنوات بطول 15 كم لحماية القضاء من خطر الفيضانات لـ 50 عاماً قادمة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت بلدية قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية عن المباشرة بإعادة تنظيم وتأهيل القنوات والممرات المائية الطبيعية للحد من مخاطر الفيضانات؛ مؤكدة أن المشاريع الهندسية الجارية تستهدف حماية القضاء ونواحيه من السيول للخمسين سنة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار تطوير البنية التحتية لشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، ومنع تكرار السيول الشديدة التي شهدتها المنطقة العام الماضي؛ حيث يجري إنشاء وتأهيل قنوات مائية على امتداد عدة كيلومترات.

وعن التحضيرات الفنية، صرح رئيس بلدية جمجمال، المهندس علي الشيخ رؤوف، لـ "كوردستان 24"، بأنه تم إنشاء عدة خطوط أنبوبية وصندوقية لتصريف المياه عند مدخل القضاء، مع إكمال التصاميم الهندسية لمشاريع استراتيجية إضافية ستدخل حيز التنفيذ المباشر قريباً لدرء مخاطر السيول.

وأضاف الشيخ رؤوف أنه في حال تنفيذ المشاريع وفق المخططات الفنية المقرة، فإن مخاطر الفيضانات ستنتهي في قضاء جمجمال وناحية "شورش" لمدة لا تقل عن 50 عاماً قادمة. وأشار إلى أنه يجري إنشاء ممرات وقنوات لتصريف المياه على امتداد 15 كيلومتراً، إلى جانب إزالة العوائق والتجاوزات من مجاري السيول الرئيسة.

يُذكر أنه في 9 كانون الأول 2025، شهد قضاء جمجمال سيولاً جارفة أسفرت عن وفاة شخصين وإلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية للطرق، والقطاع الزراعي، والمدارس، ومنازل المواطنين. وعزت لجان التقييم الفنية حينها أسباب الكارثة إلى طبيعة تضاريس المنطقة، وتقادم شبكات التصريف، والبناء غير الترخيصي على الممرات المائية الطبيعية، مما دفع بلدية جمجمال لتنفيذ هذه المشاريع الاستباقية لضمان عدم تكرار تلك الحادثة.



