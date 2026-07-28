أوكرانيا تنفي ضلوعها بأنشطة غير قانونية في العراق

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أربيل (كوردستان24)- نفت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، وبشكل قاطع، الاتهامات الموجهة إليها بشأن التورط في أنشطة غير قانونية داخل الأراضي العراقية، معربة في الوقت ذاته عن استغرابها من إثارة مثل هذه الادعاءات عبر وسائل الإعلام بعيداً عن القنوات الدبلوماسية الرسمية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية في بيان صحفي: "إن الوزارة ترفض تماماً ادعاءات تورط أوكرانيا في أي أنشطة غير قانونية على الأراضي العراقية"، مؤكداً خلو هذه الادعاءات من أي حقائق أو أدلة ملموسة تدعمها.

وأوضح المتحدث أن الجانب العراقي لم يسبق له أن نقل أي مخاوف أو معلومات بهذا الشأن إلى كييف عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة. وأشار البيان إلى أنه "لو كانت لهذه الادعاءات أسس حقيقية، لكان من الطبيعي طرحها رسمياً، إلا أن الجانب الأوكراني فوجئ بتداولها عبر وسائل الإعلام فقط".

ووصف البيان قيام مسؤول رفيع في دولة صديقة بإطلاق مثل هذه التصريحات دون الاستناد إلى أدلة بأنه "أمر غير مقبول"، معتبراً أن هذا النهج "يتعارض مع مبادئ الاحترام المتبادل ويضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين".

وفي سياق متصل، شدد المتحدث على أن جمهورية العراق تمثل شريكاً استراتيجياً وهاماً لأوكرانيا في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً التزام كييف بمواصلة تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصالح المشتركة.

واختتم المتحدث بيانه بالدعوة إلى التعامل بمسؤولية مع نشر مثل هذه الادعاءات التي وصفها بـ"العارية عن الصحة"، وتجنب ما قد يعكر صفو العلاقات المتينة بين بغداد وكييف.