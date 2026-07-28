بعد انقطاع دام شهرين.. مجلس محافظة كركوك يعقد اجتماعاً لمناقشة التعيينات

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أربيل (كوردستان24)- يعقد مجلس محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء (28 تموز/يوليو 2026)، اجتماعاً رسمياً برئاسة محمد إبراهيم حافظ، وذلك بعد توقف دام نحو شهرين، لمناقشة جملة من الملفات الخدمية والإدارية والتنظيمية في المحافظة، وفي مقدمتها ملف العقود والتعيينات الجديدة.

وكانت إدارة محافظة كركوك قد رفعت في وقت سابق كتاباً رسمياً للمطالبة بتوفير أكثر من 7 آلاف درجة وظيفية وعقد حكومي. كما يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة الطلب المقدم من شركة "نفط الشمال" المتعلق بتخصيص قطع أراضٍ لمنتسبي وموظفي الشركة.

ملفات خدمية واستضافة مسؤولين

ويتطرق المجلس خلال اجتماعه إلى عدة ملفات تخص الشارع الكركوكي، أبرزها:

تعديل النظام الداخلي لمجلس المحافظة.

تنظيم آلية عمل وتسعيرة أمبير المولدات الأهلية.

حد ظاهرة التسول في شوارع المدينة.

التصويت على مقترح تعديل التصميم الأساسي للمدينة (الماستر بلان).

كما سيتضمن جانب من الجلسة استضافة مديري دائرتي المرور والدفاع المدني في كركوك لمتابعة الأوضاع الميدانية والسلامة العامة.

ربط التعيينات بالموازنة الاتحادية

وفي سياق متصل، صرح عضو مجلس محافظة كركوك، عبد الله ميرويس، لـ"كوردستان 24"، بأن ملف التعيينات والعقود مطروح بالفعل على طاولة البحث، إلا أن الحسم النهائي والتنفيذي لهذا الملف يرتبط بشكل مباشر بإقرار الموازنة الاتحادية العامة للعراق لعام 2027.

وأكد ميرويس أنه لا يمكن حسم إجراءات التعيين بصورة كاملة إلا بعد تثبيت وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لها رسمياً ضمن بنود الموازنة العامة.