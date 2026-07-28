زيلينسكي يشيد بـ"لقاء جيد" مع ترامب في البيت الأبيض

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أربيل (كوردستان 24)- أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الیوم الثلاثاء 28 تموز/یولیو 2026، باللقاء الذي عقده مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مشيرا الى أنهما بحثا في تراخيص انتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي لمواجهة الهجمات الروسية.

وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي "لقاء جيد مع الرئيس ترامب"، مضيفا "الرئيس وأنا بحثنا في تراخيص انتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية وأفكار أخرى قد تساعد" في مواجهة الغزو الروسي. وتابع "تحدثنا أيضا عن الدبلوماسية، ومن المهم إعادة تنشيط المسار الدبلوماسي"، موجها الشكر لترامب والولايات المتحدة على الدعم المقدم لكييف.



المصدر: فرانس برس