السعودية تدين استهداف منشآتها البترولية بمسيّرات من العراق وتؤكد حقها في الرد

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أربيل (كوردستان 24)- أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لاستمرار الميليشيات التابعة لإيران في العراق في إطلاق المسيرات لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المملكة تجدد عزمها على "حفظ أمنها وسيادتها، واحتفاظها بحقها القانوني المشروع لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على مصادر العدوان وردع المعتدين".

داعيةً الحكومة الاتحادية إلى "ضرورة اتخاذ كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودي اللواء الركن تركي المالكي قد أكد أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية.

وأوضح اللواء المالكي أن "هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددًا من الأراضي العراقية، ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران".

مؤكدًا حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.