قتلى وجرحى في ضربات أمريكية - سعودية مشتركة استهدفت مواقع للحشد الشعبي في العراق

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، فجر اليوم الأربعاء 29 تموز/يوليو 2026، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصرها إثر ضربات جوية مشتركة شنتها القوات الأمريكية والسعودية على مقرات تابعة للهيئة في مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على خلفية اتهامات بشن هجمات استهدفت بنى تحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان رسمي أن الضربات طالت عدة مقرات ومبانٍ في مواقع مختلفة من العراق، مما أسفر عن "ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين"، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية جراء القصف، مشيرة إلى أن فرقها التخصصية تواصل عملية حصر الأضرار وتقييم الخسائر الناجمة عن الهجمات.

موقف القيادة المركزية الأمريكية ووزارة الدفاع السعودية

من جانبها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لها، تنفيذ "ضربات دقيقة" بالتنسيق مع القوات المسلحة السعودية استهدفت مجاميع مسلحة موالية لإيران في العراق، مشيرة إلى أن تلك الأهداف كانت تدار بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني للاعتداء على القوات الأمريكية والمنشآت النفطية في المملكة. وحذرت "سنتكوم" من أن مواصلة هذه الهجمات ستستدعي مزيداً من الردود العسكرية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركتها في العملية العسكرية التي استهدفت الفصائل المسلحة، وذلك عقب اعتراض طائرات مسيّرة هاجمت منشآت نفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة على مدى اليومين الماضيين.

خلفية التصعيد والموقف الحكومي في بغداد

وكانت الرياض قد طالبت الحكومة العراقية في وقت سابق بالتدخل لمنع استخدام أراضيها كمنطلق للعمليات العسكرية ضد المملكة، فيما أعلنت السلطات في بغداد فتح تحقيق عاجل في ملابسات إطلاق الطائرات المسيرة. وفي المقابل، نَفَت الفصائل المسلحة المندرجة تحت مسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" تنفيذ أي هجمات استهدفت الأراضي أو المنشآت النفطية السعودية.

ويُمثل هذا الهجوم الجوي المشترك تصعيداً ميدانياً بارزاً في المنطقة، حيث تُعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها أطراف إقليمية ودولية شن ضربات مشتركة داخل الأراضي العراقية منذ استئناف الهجمات الأخيرة.



