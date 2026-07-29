مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين جاي كلايتن مديرا للاستخبارات الوطنية

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أربيل (كوردستان24)- صادق مجلس الشيوخ الأميركي رسميا على تعيين جاي كلايتن مديرا للاستخبارات الوطنية، رغم تحفظات المعارضة الديموقراطية التي تخشى أن يساعد اختيار دونالد ترامب هذا في تدخله في الانتخابات المقبلة.

وسارع الرئيس الأميركي إلى تهنئته عبر منصته "تروث سوشال" كاتبا "جاي رائع بكل المقاييس، وسيقوم بعمل مذهل بصفته مديرا" للاستخبارات.

وتمت الموافقة على تعيين هذا المدعي العام بأغلبية 51 صوتا مقابل 47، وقد جاءت كل الأصوات المعارضة من الديموقراطيين.

وفي الولايات المتحدة، يتمثل الدور الرئيسي لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية في تنسيق عمل الوكالات المختلفة مثل وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي كما يتضمن تقديم تقرير يومي للرئيس.

وشغل كلايتن منصب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك، وشغل سابقا منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية خلال ولاية ترامب الأولى.

ودافع زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون الاثنين عن سجله بصفته مدعيا عاما وقال "لقد أشرف على ملاحقة إرهابيين قضائيا وعلى صياغة لائحة الاتهام ضد نيكولاس مادورو" الرئيس الفنزويلي الذي اعتقلته الولايات المتحدة خلال عملية عسكرية مطلع كانون الثاني/يناير في كراكاس، والذي يحاكم في نيويورك.

AFP