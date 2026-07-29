سنتكوم: دمرنا مستودعات أسلحة لإرهابيين شرق العراق بالتنسيق مع القوات المسلحة السعودية

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية الدقيقة بالتعاون مع القوات المسلحة السعودية، استهدفت مواقع تابعة لجماعات وصفتها بـ"الإرهابية الموالية لإيران" شرقي العراق. وجاءت هذه العملية رداً على موجة هجمات بالطائرات المسيّرة طالت المصالح الأميركية وبنية الطاقة التحتية في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان لها، أن الضربات التي نُفذت في 28 يوليو، ركزت على منشآت لوجستية ومستودعات أسلحة تُستخدم من قبل عناصر تعمل بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. وأشار البيان إلى أن العملية تمثل "رداً قوياً" على أكثر من 30 هجوماً بالمسيرات شهدتها الساعات الـ72 الماضية، مؤكداً إحباط كافة المحاولات التي استهدفت القوات الأميركية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، أن القوات المسلحة السعودية شنت "ضربات نوعية محددة" بالتنسيق مع الجانب الأميركي، استهدفت الميليشيات المتورطة في الهجمات على المنشآت البترولية في المملكة. وشدد المالكي على أن الرياض لا تسعى للتصعيد، لكنها "سترد بحزم على أي عدوان".

يُذكر أن التقارير الأميركية أشارت إلى تصاعد ملحوظ في التوترات، حيث رصدت واشنطن أكثر من 600 محاولة هجوم ضد منشآتها ومواطنيها بين فبراير وأبريل 2026، في حين لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من بغداد أو طهران حول هذه التطورات الميدانية.