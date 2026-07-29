ارتفاع حصيلة الضربات الأمريكية - السعودية على الحشد الشعبي في العراق إلى 10 قتلى

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أربيل (كوردستان24)- ارتفعت حصيلة القصف الجوي الأمريكي - السعودي المشترك الذي استهدف مقرات لهيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء 29 تموز/يوليو 2026، إلى 10 قتلى على الأقل وعدة جرحى، وفق ما أفادت به مصادر في الهيئة لوكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس).

ونقلت الوكالة عن مصدر في الحشد الشعبي قوله إن الضربات الجوية طالت عدة مواقع تابعة للهيئة في محافظات عراقية متفرقة، موضحاً أن الهجوم الأكثر دموية استهدف مقراً لـ "اللواء 30" في محافظة نينوى (شمال البلاد)، حيث قُتل ما لا يقل عن 10 عناصر، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.

وأكد مصدر ثانٍ في الحشد الشعبي تلك الحصيلة، مشيراً إلى تسجيل إصابات متعددة ووقوع عدد من الجرحى في مواقع أخرى طالها الاستهداف المباشر، إلى جانب إلحاق أضرار مادية جراء الغارات.

وتأتي هذه الأنباء عقب إعلان قيادة القوات المسلحة السعودية والقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن شن ضربات مشتركة ضد أهداف ومواقع لميليشيات مسلحة في العراق، رداً على هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مقدرات نفطية ومنشآت تابعة للطاقة في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة.



