الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر

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أربيل (كوردستان 24)– أعلن الحوثيون الیوم الثلاثاء 28 تموز/یولیو 2026، إنهم استهدفوا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر لخرقها "الحظر البحري" الذي فرضه المتمرّدون اليمينيون على المملكة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان على منصات التواصل الاجتماعي "نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة(NCC GHAZAL) النفطية السعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية... ورفضها النداءات التحذيرية، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وتم إجبارها على التراجع والعودة".

وشدد سريع على مواصلة "تنفيذ قرار الحظر البحري على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل".

وامتد الصراع الإقليمي بين إيران والولايات المتحدة إلى جبهة بقيت هادئة نسبيا منذ 2022 بين الحوثيين المدعومين من طهران، والسعودية التي دعمت الحكومة اليمنية عسكريا ضدهم منذ العام 2015. واستأنف الجانبان الأعمال العدائية في 13 تموز/يوليو.

ومذاك شنّ التحالف بقيادة السعودية هجمات على منشآت عسكرية تابعة للحوثيين، بعد إعلانهم فرض حظر بحري على الموانئ في غرب المملكة وشنّ هجمات جديدة على بنى تحتية نفطية لنقل النفط من شرق المملكة المطل على الخليج، حتى ينبع، مركز التصدير على الساحل الغربي على البحر الأحمر.

وبات البحر الأحمر ممرا حيويا للمملكة لتصدير النفط، للالتفاف على تعطيل طهران حركة الملاحة في مضيق هرمز في الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية.



المصدر: فرانس برس