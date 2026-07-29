الكويت تدين الهجمات على السعودية وتؤكد دعمها المطلق لحق الرياض في الدفاع عن نفسها

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أربيل (كوردستان24)- أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء 29 تموز/يوليو 2026، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار تعرض المملكة العربية السعودية الشقيقة للاعتداءات الناجمة عن الطائرات المسيرة التي تطلقها الميليشيات التابعة لإيران في العراق، والتي استهدفت المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان رسمي أن هذه الأعمال العدائية تعكس إصرار تلك الميليشيات على مواصلة التصعيد وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، لافتة إلى أن هذا "العدوان السافر" يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها وسلامة أراضيها، لا سيما أنه يأتي في وقت تبذل فيه الرياض جهوداً مخلصة وحثيثة للإسهام في إنهاء التصعيد بالمنطقة.

تضامن خليجي ودعم لحق الدفاع عن النفس

وجدد البيان تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها الثابت إلى جانبها ودعمها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، بما في ذلك حقها الأصيل في الدفاع عن النفس المكفول بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

واختتمت وزارة الخارجية الكويتية بيانها بالتأكيد الجازم على أن أمن المملكة العربية السعودية يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



