"ستارلينك" تدرج العراق رسمياً ضمن خريطة التغطية المتاحة

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أربيل (كوردستن24)- أدرجت شركة "ستارلينك" (Starlink) التابعة لشركة "سبيس إكس" (SpaceX) الأمريكية، العراق رسمياً ضمن خريطتها التفاعلية للمناطق النشطة والمتاحة للوصول إلى خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

ووفقاً للبيانات المحدثة على الموقع الرسمي للشركة، ظهر العراق باللون المغطى (النشط)، مما يتيح للمستخدمين في مختلف المحافظات والمناطق التقديم المباشر لشراء المعدات والأجهزة الخاصة والاشتراك بالخدمة. وتوفر التكنولوجيا الجديدة إنترنتاً عالي السرعة، لا سيما في المناطق النائية والريفية التي تعاني من ضعف أو غياب شبكات الاتصالات الأرضية.

ترخيص رسمي وتنسيق مع الإقليم

وتأتي هذه الخطوة عقب إبرام هيئة الإعلام والاتصالات العراقية اتفاقية ترخيص رسمية مع الشركة الأمريكية، تهدف إلى تنظيم وتأطير عمل خدمات الإنترنت الفضائي وفق المعايير القانونية والتنظيمية في البلاد.

وعلى مستوى إقليم كوردستان، كانت وزارة النقل والمواصلات في حكومة الإقليم قد أعلنت في وقت سابق عن تقديم شركة "SpaceX" طلباً رسمياً في بداية شهر حزيران/يونيو الماضي لتشغيل وتقديم خدمات "ستارلينك" بشكل رسمي داخل حدود الإقليم.

اجتماعات ومباحثات فنية

وأضحت وزارة النقل في بيان رسمي أنه تم عقد اجتماع رسمي بين الطرفين بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2026، جمع كبار المسؤولين في كادر وزارة النقل وممثل ديوان مجلس وزراء الإقليم، مع الفريق المختص في شركة "سبيس إكس" والذي ضم مشرف منطقة الشرق الأوسط ومسؤول التراخيص في الشركة.

وتناولت المباحثات التفصيلية الآليات والشروط الفنية والتنظيمية اللازمة لتشغيل خدمة "ستارلينك" في مدن الإقليم، وبما يضمن تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.



