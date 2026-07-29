اللواء 30 في الحشد الشعبي يعلن مقتل 8 من عناصره في سهل نينوى

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت قيادة اللواء 30 في الحشد الشعبي، اليوم، عن تعرض مقار تابعة لها ولمديرية مقاتلة الدروع في منطقة سهل نينوى إلى اعتداء جوي وصفته بـ"الإرهابي"، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وذكر بيان لقيادة اللواء 30 في الحشد الشعبي، أن الهجوم وقع في تمام الساعة 03:20 فجراً، حيث استهدفت سبع ضربات جوية مقر الفوج الرابع للواء 30 ومقر مديرية مقاتلة الدروع. وبحسب الحصيلة الأولية التي أوردها البيان، فقد أدى القصف إلى مقتل ثمانية عناصر من اللواء 30، وعنصرين من مديرية مقاتلة الدروع، بالإضافة إلى إصابة ستة مقاتلين آخرين بجروح متفاوتة.

وأكدت القيادة في بيانها أن عمليات المتابعة الميدانية لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا قد تخضع للتحديث. واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الاستهدافات لن تثني القوات عن أداء واجبها الوطني في الدفاع عن سيادة العراق وحماية أراضيه.