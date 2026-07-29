وزير التربية السوري يصل أربيل للمشاركة في "منتدى كوردستان التربوي الرابع"

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أربيل (كوردستان24)- وصل وزير التربية السوري، د.محمد عبد الرحمن تركو، إلى العاصمة أربيل للمشاركة في أعمال "منتدى كوردستان التربوي الرابع"، حيث كان في استقباله وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان.

وذكرت وزارة التربية في إقليم كوردستان أن الوزير آلان حمة سعيد استقبل في مطار أربيل الدولي وزير التربية السوري والوفد المرافق له.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة التربية السورية، تأتي هذه الزيارة الرسمية بهدف المشاركة في فعاليات وأنشطة الدورة الرابعة للمنتدى، مشيرةً إلى أن المشاركة تندرج ضمن إطار تعزيز التنسيق التربوي، وتبادل الخبرات، وبحث آفاق التعاون المشترك بما يخدم تطوير العملية التعليمية والتربوية.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال الدورة الرابعة لـ "منتدى كوردستان التربوي" يوم غدٍ الخميس 30 تموز/يوليو 2026، حيث يُعد المنتدى منصة هامة لتبادل الآراء وتطوير التجارب في المجال التعليمي، وفرصة محورية للدول والأقاليم الراغبة في تحديث أنظمتها التربوية.



