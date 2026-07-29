مجلس التعاون يدين الاعتداءات على السعودية ويؤكد وقوفه صفاً واحداً مع الرياض

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أربيل (كوردستان24)- أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، استمرار الاعتداءات الإرهابية على المملكة العربية السعودية من قبل الميليشيات الموالية لإيران في العراق.

وأكد أن هذه الأعمال العدائية تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، وللأمن والسلم الإقليميين.

وجدد البديوي التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً إلى جانب المملكة، وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في المنطقة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار.