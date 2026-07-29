رئيس الحكومة يستقبل وزير التربية السوري لبحث تعزيز التنسيق التعليمي والعلاقات الثنائية

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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 29 تموز (يوليو) 2026، وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وسوريا في مختلف الأصعدة، لا سيّما في قطاع التربية والتعليم.

وعبّر وزير التربية والتعليم السوري عن بالغ شكره وتقديره لحكومة إقليم كوردستان على احتضانها لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية للاهتمام بالتعليم والتدريس باللغة الكوردية في سوريا.

من جانبه، أبدى رئيس الحكومة استعداد حكومة إقليم كوردستان لتعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة السورية، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية.