العراق.. اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني

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أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، بعقد اجتماع عاجل ونائب استثنائي للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وذلك في رد فعل رسمي على الضربات الجوية التي استهدفت مواقع داخل الأراضي العراقية فجر اليوم.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، 29 تموز 2026: "أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، أصدر توجيهات بضرورة انعقاد المجلس الوزاري للأمن الوطني بشكل عاجل، لتدارس التداعيات الأمنية الأخيرة ومناقشة آخر المستجدات الناتجة عن القصف الجوي الذي شهده البلاد فجر اليوم".

وأشار البيان إلى أن الاجتماع سيخصص لمناقشة التطورات الميدانية الناتجة عن الهجمات الجوية، مؤكداً أنه سيتم إصدار بيان مفصل وشامل عقب انتهاء الاجتماع، يوضح للرأي العام تفاصيل الأحداث والقرارات السيادية التي سيتخذها المجلس.

وتأتي هذه التطورات بعد عملية جوية مشتركة نفذتها القوات الجوية الأمريكية والسعودية فجر اليوم الأربعاء، استهدفت عدة مواقع، ومخازن أسلحة، وقواعد عسكرية تابعة لهيئة الحشد الشعبي وفصائل مسلحة في محافظات عراقية مختلفة. وبحسب التقارير، فإن هذه العملية جاءت كـ "رد انتقامي" على أكثر من 30 هجوماً بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية خلال الـ 72 ساعة الماضية، واستهدفت منشآت نفطية في السعودية وقواعد أمريكية في المنطقة، مما أدى إلى تصاعد التوتر الأمني في الإقليم بشكل ملحوظ.

من جهتها، كشفت هيئة الحشد الشعبي في بيان لها، أن القصف طال مقرات تابعة لها في محافظات البصرة، وآمرلي، ونينوى، وكربلاء. وأكدت الهيئة سقوط 10 قتلى وجريحين في محافظة البصرة وحدها نتيجة القصف، واصفة الاستهداف بأنه "انتهاك صارخ لسيادة العراق وتهديد خطير للمؤسسة الأمنية الرسمية في البلاد".