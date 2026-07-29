محمد الحلبوسي يزور أربيل غداً الخميس للقاء الرئيس بارزاني وكبار المسؤولين في كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يجري رئيس مجلس النواب العراقي السابق ورئيس حزب "تقدم"، محمد الحلبوسي، يوم غدٍ الخميس، زيارة رسمية إلى أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، لعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وذكر مكتب الحلبوسي في تصريح لشبكة (كوردستان 24)، أن الحلبوسي سيلتقي خلال زيارته بكل من الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وأوضح المصدر أن وفداً رفيع المستوى سيرافق الحلبوسي في هذه الزيارة، يضم كلاً من: رئيس كتلة "تقدم" النيابية أحمد مظهر، ووزير الصناعة محمد تميم، والقيادي في الحزب خالد بتال.

ومن المؤمل أن تركز المباحثات على جملة من الملفات السياسية، في مقدمتها سبل تعزيز العلاقات بين أربيل وبغداد، واستكمال الاستحقاقات الخاصة بالتشكيلة الحكومية العراقية، فضلاً عن مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية.