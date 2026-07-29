حكومة إقليم كوردستان تعفي قرويين دمر "داعش" منازلهم في "قرة جوغ" من تسديد القروض العقارية

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت حكومة إقليم كوردستان قراراً رسمياً يقضي بإعفاء شريحة من المواطنين الذين تضررت منازلهم جراء العمليات الإرهابية لتنظيم "داعش" من تسديد ما بذمتهم من قروض سكنية.

ووفقاً لوثيقة رسمية صادرة عن رئاسة ديوان مجلس الوزراء في الإقليم، تحمل العدد (9172) وموجهة إلى وزارة المالية والاقتصاد، فقد وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء المواطنين من سكان القرى الواقعة في حدود منطقة "قرة جوغ" من المبالغ المتبقية عليهم من "السلفة العقارية".

وأوضحت الوثيقة التي حصلت كوردستان24، على نسخة منها، أن هذا القرار يشمل القرويين الذين قام إرهابيو تنظيم "داعش" بتفجير منازلهم وتدميرها، مبينة أن الإعفاء لن يقتصر على أصل المبلغ المتبقي بذمتهم فقط، بل يشمل أيضاً إسقاط جميع فوائد التأخير المترتبة على تلك القروض.

ويأتي هذا القرار، بحسب الوثيقة، في إطار مساعي حكومة الإقليم لتقديم التسهيلات اللازمة ودعم المواطنين المتضررين من الإرهاب في تلك المناطق، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم بعد فقدانهم لمنازلهم.