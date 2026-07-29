ترامب: الهجوم على الميليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية

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أربيل (كوردستان24)- كشف دونالد ترمب أن العمليات العسكرية الأخيرة التي استهدفت مقار الفصائل المسلحة داخل الأراضي العراقية جرت بتنسيق مباشر مع الحكومة العراقية، في تصريح من شأنه أن يثير ردود فعل واسعة وجدلاً في الأوساط السياسية العراقية.

وأوضح ترمب، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن هذا التحرك العسكري يأتي في إطار مواجهة ما وصفه بـ "السرطان الذي يهدد العالم"، في إشارة إلى المليشيات التي تدعمها وتمولها طهران، مبرراً العمليات العسكرية ضدها بضرورة تحجيم نفوذ هذه الجماعات في المنطقة.

وفي سياق متصل، توعد ترمب بتوجيه "ضربة قاسية" لإيران رداً على هجوم صاروخي استهدف القوات الأمريكية الليلة الماضية. ووصف ترمب الهجوم بأنه كان "مفاجئاً"، كاشفاً كواليس التصدي له، حيث أكد أن القوات الأمريكية وضعت تحت ضغط زمني حرج ولم يكن أمامها سوى دقائق معدودة للتعامل مع الموقف وإسقاط الصواريخ الإيرانية بنجاح.

وشدد ترمب بلهجة تحذيرية شديدة على حتمية الرد، قائلاً: "سنرد على ذلك.. وسنضرب إيران بقوة"، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تتهاون مع التصعيد الإيراني الأخير الذي استهدف جنودها.