تحالف السيادة يدعو لحصر السلاح بيد الدولة ويحذر من زج العراق في الصراعات الإقليمية

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أربيل (كوردستان 24)- حذّر تحالف "السيادة" برئاسة سرمد الخنجر، من المخاطر الجسيمة الناجمة عن استمرار نشاط الميليشيات والسلاح خارج إطار الدولة، مجددًا دعوته إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية لمنع تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية.

وذكر التحالف في بيان صحفي متابعته للتطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد، مؤكدًا أنها تعيد التأكيد على صحة تحذيراته المتكررة بشأن خطورة الفصائل المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، وما يصدر عنها من اعتداءات تستهدف أمن العراق ودول الجوار على حد سواء.

وأوضح البيان أن استمرار هذه المظاهر الأمنية يعرض أرواح المواطنين والبنى التحتية والمقدرات الوطنية لخطر مباشر، فضلاً عن الإضرار البالغ بعلاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي.

وشدد "السيادة" على الحاجة الملحة لاتخاذ "موقف وطني مسؤول" يضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.

داعيًا إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة تضمن منع استخدام الأراضي العراقية منطلقًا لأي أعمال عدائية ضد أي دولة مجاورة، وتجنيب البلاد تداعيات الأزمات التي لا مصلحة للعراق فيها.

وطالب التحالف الحكومة العراقية والقوى السياسية كافة بتحمل مسؤولياتها الوطنية والدستورية عبر إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء، وترسيخ هيبة الدولة وسيادتها، بما يحفظ أمن واستقرار الشعب العراقي بعيدًا عن سياسات فرض الأمر الواقع.