إدانة مهاجم الكاتب سلمان رشدي بالإرهاب

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أربيل (كوردستان24)- دانت هيئة محلفين فدرالية الأربعاء هادي مطر (28 عاما) بتهمة دعم حزب الله و"ارتكاب عمل إرهابي" إثر مهاجمته الكاتب سلمان رشدي في مركز ثقافي في نيويورك في آب/أغسطس 2022، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هادي مطر البالغ 28 عاما "حاول تقديم دعم مادي لحزب الله وارتكاب عمل إرهابي عابر للحدود الوطنية، وتقديم دعم مادي لإرهابيين".

والعام الماضي، حكم على مطر في نيويورك بالسجن 25 عاما بتهمة الشروع في قتل الكاتب البالغ 79 عاما سنة 2022، لكنه كان يحاكم هذه المرة بتهمتي "ارتكاب عمل إرهابي" و"محاولة تقديم دعم" لمنظمة إرهابية.

واتهم مطر وهو أميركي من أصل لبناني بتهمة دعم حزب الله، المتحالف مع إيران والذي تصنّفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

ويرى الادعاء أن الدافع وراء اعتداء مطر هو الفتوى التي أصدرها المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله روح الله الخميني عام 1989 بقتل رشدي بسبب إساءته للنبي محمد في روايته "آيات شيطانية".

وقال المدعي العام الأميركي مايكل ديجاكومو إن المواطن الأميركي من أصل لبناني هادي مطر "اختار جعل قيمه تتماشى مع القيم الإرهابية لقادة إيران" مضيفا أن المتهم أمضى أشهرا في التخطيط لعملية الطعن التي كادت تودي بحياة رشدي وتسببت في فقدانه البصر في إحدى عينيه.

وعاش رشدي بعزلة في لندن لمدة عقد بعد صدور فتوى الخميني بحقه لكنه تمتع بحياة طبيعية نسبيا في نيويورك على مدى العشرين عاما التالية، وحتى وقوع الهجوم.

وفي 12 آب/أغسطس 2022، طعن مطر رشدي أمام نحو ألف شخص خلال مؤتمر حول حماية حرية الكتّاب في منطقة حدودية هادئة في كندا. وسارع عدد من الحضور لإنقاذ رشدي.

وفقد الكاتب البريطاني الأميركي من أصل هندي البصر في عينه اليمنى واصيب بطعنات في الرقبة والكبد والامعاء الدقيقة وتمزق في أعصاب ذراعه أدت إلى الشلل.

وأشارت وزارة العدل الأميركية إلى أن مطر يواجه عقوبة السجن مدى الحياة ومن المقرر النطق بالحكم في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

AFP