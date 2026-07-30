رويترز: السعودية تسعى لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر

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أربيل (كوردستان24)- كشفت وكالة "رويترز" للأنباء عن تحركات تقودها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف دولي يستهدف حماية الملاحة البحرية وحركة التجارة في البحر الأحمر، وذلك عقب تصاعد وتيرة الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية السعودية.

ونقلت الوكالة عن مصدريْن مطلعين قولهما إن الرياض تجري مشاورات مع عشرات الدول لبحث آليات إطلاق التحالف الدولي المخصص لتأمين الملاحة الجوية والبحرية، مؤكديْن أن المسألة لا تزال في طور المباحثات ولم يُتخذ قرار نهائي بشأن الهيكلية النهائية للتحالف حتى الآن.

الحوثيون: باب المندب مغلق أمام السفن السعودية فقط

في المقابل، صرح حزام الأسد، العضو في المكتب السياسي لجماعة الحوثي، بأن "مضيق باب المندب مفتوح وآمن أمام حركة الملاحة الدولية، باستثناء الملاحة التابعة للسعودية".

وأكد الأسد أن حظر مرور السفن السعودية سيستمر حتى رفع ما سماه "الحصار عن اليمن" واستعادة الشعب اليمني لحقوقه واحترام سيادة أراضيه.

خلفية التصعيد وتأثيره على أسعار النفط

وكان الحوثيون قد أعلنوا في 20 تموز/يوليو الجاري فرض "حصار بحري" على السفن السعودية في البحر الأحمر، وهو ما قابلته الرياض بنفي ادعاءات الحصار وشن سلسلة غارات جوية استهدفت أهدافاً ومواقع عسكرية للحوثيين في ميناء الحديدة، أُعلِن أنها كانت تُستخدم لتهديد حركة الملاحة التجارية.

وأدى هذا التوتر البحري إلى فتح جبهة مواجهة جديدة دخلت على خطها الولايات المتحدة وحلفاؤها، مما انعكس مباشرة على أمن سلاسل إمداد الطاقة وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.